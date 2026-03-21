Mariangela Isaia: “Marsala è statica, partecipiamo attivamente per cambiarla”. VIDEO￼

Mariangela Isaia, professionista del settore sanitario, è candidata al rinnovo del Consiglio comunale in quota AVS – Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

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Perchè ha deciso di intraprendere questo percorso politico?

Penso che a Marsala ci sia bisogno di una spinta nuova ed ho notato che la città soffre di staticità e ho pensato che fosse necessario intervenire con una partecipazione attiva.

Il suo partito sostiene Andreana Patti. Che idea ha della sua candidata sindaca?

La Patti mi ha dato fiducia e sposa i miei valori, è una persona capace, diretta, che ha a cuore il bene della città e del territorio provinciale, un tecnico che conosce la macchina amministrativa. A Trapani, dove è stata assessore, la ricordano ancora molto bene. Ho visto in lei un candidato sindaco che possa fare la differenza a Marsala.

Se dovesse approdare a Palazzo VII Aprile di cosa vorrebbe occuparsi?

La gente sta iniziando a vivere dentro un contesto di paura che non fa bene per tutte le brutture che si sentono nel mondo. Con Andreana Patti le necessità della Città verranno esaudite, la gestione ordinaria del manto stradale, della viabilità, dei rifiuti, ma vogliamo anche dare stimoli straordinari che possono diventare delle abitudini, dare attenzione al verde pubblico, ai contenitori culturali cittadini, far emergere gli artisti locali, ecc.

Come si sta organizzando in vista del voto?

Incontrando i miei coetanei, chi mi stima per il mio lavoro, ma anche l’elettorato passivo, quello che ha perso sfiducia nell’andare alle urne e magari trovano un volto nuovo a cui dare fiducia.