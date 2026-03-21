Un centro diurno per gli anziani di Marsala: un luogo di gioia, cura e comunità

Immaginate un posto sicuro e accogliente dove i nostri anziani possano trascorrere le giornate circondati da affetto, attività stimolanti e cure dedicate. È questo l’obiettivo del Movimento Popolare Arcobaleno, che propone l’apertura di centri diurni moderni e accessibili in diverse zone di Marsala, per migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale degli over 65. Non solo assistenza, ma un vero punto di riferimento per vivere con dignità e felicità.

Servizi pensati su misura

I centri offriranno un ventaglio completo di opportunità:

Attività ricreative e culturali: Giochi di società, lettura di libri e giornali, musica, canto e passeggiate all’aperto per mantenere la mente e il corpo attivi.

Assistenza e supporto quotidiano: Aiuto per l’igiene personale, vestirsi, misurazioni della pressione e supporto psicologico per il benessere emotivo.

Spazi per socializzare: Sale di lettura, aree incontro e eventi festosi per combattere la solitudine e rafforzare i legami comunitari.

Workshop e corsi gratuiti: Lezioni di informatica, cucina, arte, artigianato e persino lingue straniere, per imparare e divertirsi a ogni età.

Consulenze pratiche: Orientamento legale, amministrativo, lavorativo e accesso facilitato a servizi sanitari e sociali.

Personale esperto e strutture ideali

A garantire tutto questo, un team qualificato: educatori sociali, infermieri, psicologi, assistenti sociali e insegnanti specializzati. I centri saranno situati in punti strategici di Marsala, con parcheggio comodo, spazi ampi e confortevoli adattati alle esigenze degli anziani, giardini e aree esterne per godersi l’aria aperta.

Unitevi al Movimento Popolare Arcobaleno! Insieme possiamo riprenderci la nostra città e regalare ai nostri nonni un futuro luminoso. Contattateci per info e sosteneteci: la differenza la facciamo tutti quanti!

Movimento Popolare Arcobaleno – Riprendiamoci la nostra città

(Publiredazionale a cura del Movimento Popolare Arcobaleno)