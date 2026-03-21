Cacioppo (M5S): “Il programma del movimento a sostegno della città di Marsala”. VIDEO

Sergio Cacioppo, pensionato, ex dipendente del Comune di Marsala, è candidato al rinnovo del consiglio comunale nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidata Andreana Patti a sindaco.

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Lei è stato per tanti anni funzionario del comune di Marsala, cosa porterà nella sua campagna elettorale delle competenze che ha acquisito nella sua professione?

“E’ stato proprio questo che mi ha spinto a prendere l’iniziativa di scendere in campo in prima persona: portare le competenze che ho acquisito a servizio della mia città. Ho lavorato come responsabile del servizio informatico per tanti anni. Si comprende che l’informatizzazione dei servizi pubblici decenni fa era ancora agli albori”.

Lei è candidato nel M5S che oltre a quanto ci ha detto, ha anche un suo programma articolato per Marsala.

“Che io condivido in pieno. Oggi il Movimento mi dà l’opportunità di portare in consiglio comunale le esigenze che ascolto dalla gente e che i marsalesi che incontro mi segnalano”.

Perché avete scelto di sostenere Andreana Patti a sindaco?

“Si tratta della persona giusta per risolvere i problemi della nostra città. La conosco da tanto tempo e ne apprezzo le qualità amministrative e la capacità di affrontare le varie problematiche”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale? “Parlando con la gente e spiegando che in tanti settori mi piacerebbe, se venissi eletto, portare avanti determinate soluzioni. Per esempio Marsala ha la necessità di avere un servizio più attento e curato per il turismo. La città è priva di infrastrutture per la prolungata permanenza dei turisti. Tanta gente arriva e spesso non sa dove andare e come muoversi. Occorre istituire un servizio di minibus che colleghi costantemente la città in tutti i suoi punti più interessanti per il turista”.