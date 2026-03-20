Uguaglianza per la Sicilia: “Prendiamo le distanze dal sindaco di Marsala Massimo Grillo”

Il coordinamento del movimento “Uguaglianza per la Sicilia” ha deciso di prendere le distanze dalla coalizione a sostegno dell’attuale sindaco di Marsala, Massimo Grillo, revocando ogni precedente disponibilità di appoggio alla sua ricandidatura. Questa scelta, maturata dopo un’attenta riflessione interna, nasce dalla constatazione di “... profonde divergenze sulla progettualità e sulla visione politica necessaria per il futuro della città. Riteniamo che l’attuale percorso amministrativo non rispecchi più i valori e le aspettative di crescita che il nostro movimento intende promuovere”. “È un atto di coerenza e rispetto verso i cittadini marsalesi. Non possiamo proseguire un percorso dove mancano convergenza politica e unità di visione sull’amministrazione della città” affermano dal movimento coordinato da Salvatore Rubbino, ex assessore comunale.

Il movimento spiega le motivazioni del distacco: ​divergenza amministrativa: una visione del futuro di Marsala che non coincide con i programmi di “Uguaglianza per la Sicilia”, mancata convergenza, ovvero assenza di una reale condivisione sulle scelte strategiche per il territorio, impegno verso i marsalesi, la necessità di offrire alla cittadinanza una proposta politica alternativa, trasparente e basata su una progettualità rinnovata. Con questo atto, “Uguaglianza per la Sicilia” riafferma la propria autonomia politica e il proprio impegno esclusivo al servizio della comunità marsalese, fuori dagli schemi che hanno caratterizzato l’attuale gestione amministrativa.

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