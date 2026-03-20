Trapani ospita il Premio “Emanuela Loi – Storie di donne eroiche”

La Fondazione Nova Civitas ETS organizza la seconda edizione del Premio “Emanuela Loi – Storie di donne eroiche”, in programma sabato 21 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni “Paolo Borsellino”, in via Rocco Solina 3, a Trapani, all’interno della sede di Nova Civitas. Il premio è dedicato alla memoria di Emanuela Loi, agente della scorta del giudice Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio. Un simbolo. Un riferimento. Una storia che continua a parlare al presente. Anche per questa seconda edizione, il filo resta lo stesso: dare voce a donne che hanno scelto di non fermarsi. Di andare oltre. Saranno premiate tre figure femminili che si sono distinte per impegno, determinazione e capacità di trasformare le difficoltà in esempio: Suor Maria Goretti, Esther Rizzo, scrittrice e autrice del volume Camicette Bianche, e Teresa Friscelli, medico di Salemi che ha continuato a svolgere la propria professione nonostante importanti problemi alla vista.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Rossana Titone. L’introduzione e i saluti saranno affidati a Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas. Durante l’evento, le premiate racconteranno le proprie esperienze, in un momento pubblico di condivisione e riflessione. Non solo testimonianze. Ma esempi concreti. Il premio si inserisce nel solco delle iniziative legate alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società contemporanea, con uno sguardo che unisce memoria e attualità. “Abbiamo scelto di proseguire su questa linea – sottolinea Livio Marrocco – perché crediamo che raccontare queste storie sia un dovere. Non sono solo esempi. Sono direzioni”. L’ingresso è gratuito.