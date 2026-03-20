Il marsalese Marco Di Benedetto oro all’Heart Cup

Marco Di Benedetto conquista l’oro alla Heart Cup, competizione internazionale di karate disputata a Treviso. L’atleta lilybetano, seguito dal maestro Vito Genna del Karate Marsala, ha brillato nella categoria Cadetti del Kumite, imponendosi contro avversari di alto livello provenienti da mezza Europa. In gara anche i compagni di club Alex Hug e Simone Barbera, capaci di superare diversi turni prima di fermarsi contro atleti più quotati, tra cui svizzeri e belgi. Per Marco si tratta di un nuovo prestigioso successo, che si aggiunge al titolo italiano e all’Europeo conquistato a gennaio, confermandone il valore internazionale.