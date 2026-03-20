Lele Pugliese rilancia il tema sicurezza nel centro e nelle periferie di Marsala_VIDEO

Lele Pugliese, candidato al consiglio Comunale di Marsala alle Amministrative di maggio 2026 nel partito Fratelli d’Italia, a sostegno della candidata sindaco Giulia Adamo, in questo video ci parla di uno dei problemi più sentiti dai cittadini marsalesi: il tema della sicurezza in centro e nelle periferie.

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