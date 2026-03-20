Giornate FAI di Primavera, a Marsala visite all’Idroscalo e ai Capannoni Nervi ￼

Marsala si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi delle Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. Per l’occasione, la Delegazione FAI di Trapani – Gruppo di Marsala aprirà al pubblico l’Idroscalo e i Capannoni Nervi (ex sede dell’Aeronautica Militare), luogo di grande fascino storico e architettonico, testimonianza significativa del Novecento industriale italiano. Le aviorimesse rappresentano infatti un importante esempio di archeologia industriale, non solo per il loro stretto legame con la storia dell’idroscalo e con l’operatività aeronautica costiera, ma anche perché raccontano una fase pionieristica della sperimentazione strutturale italiana. Un patrimonio che unisce struttura, funzionalità ed eleganza architettonica in un organismo ancora oggi chiaramente riconoscibile.

Le visite si svolgeranno a Marsala, con ingresso da via Giovanni Falcone/SP21 n. 21. Gli orari previsti sono, per sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 18, mentre per domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18, con ultimo ingresso fissato alle 17.30. Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo Statale Pascasino-Giovanni XXIII, protagonisti di un percorso di valorizzazione culturale che unisce scuola, territorio e memoria storica. L’iniziativa si svolge con la collaborazione dell’Aeronautica Militare e del Comune di Marsala. L’apertura dell’Idroscalo e dei Capannoni Nervi offre così ai cittadini e ai visitatori un’occasione preziosa per riscoprire un sito di grande valore storico, identitario e paesaggistico, inserito in un contesto unico e capace di raccontare una pagina significativa della storia locale e nazionale.