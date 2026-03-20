Fratelli d’Italia: “Chiediamo navette no stop fino alla conclusione della processione dei Misteri”

I consiglieri comunali del Gruppo Fratelli d’Italia hanno presentato una richiesta formale all’Amministrazione comunale per l’attivazione di un servizio di bus navetta continuativo, no stop e senza interruzioni in occasione della Processione dei Misteri di Trapani, nelle giornate del 3 e 4 aprile. “La Processione dei Misteri rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e identitari per la nostra città – dichiarano i consiglieri – e richiama ogni anno migliaia di fedeli e turisti. Proprio per questo è necessario garantire un’organizzazione della mobilità all’altezza dell’evento”. Fratelli d’Italia evidenzia come i lavori legati al sistema BRT e la conseguente riduzione dei parcheggi nel centro urbano abbiano reso ancora più complessa la gestione della viabilità, rendendo indispensabile il ricorso a soluzioni alternative efficaci.

“In virtù delle scelte dell’Amministrazione, che ha individuato aree di sosta come piazzale Ilio, il parcheggio Egadi e zone limitrofe, è fondamentale assicurare collegamenti efficienti con il centro storico – proseguono i consiglieri Gaspare Gianformaggio, Nicola Lamia, Grazia Spada e Maurizio Miceli – soprattutto considerando che tali parcheggi risultano distanti dal percorso della Processione”. Da qui la richiesta chiara: un servizio navetta attivo no stop, senza pause e senza interruzioni fino alla conclusione della Processione. “Chiediamo che venga garantito un servizio continuativo no stop fino alla conclusione della Processione – sottolinea il gruppo – perché si tratta di una misura indispensabile non solo per la collettività, ma anche per i turisti che soggiornano fuori dal centro storico e che vogliono assistere all’evento senza vincoli di orario”.

Secondo i consiglieri, un servizio efficiente rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza, la vivibilità urbana e la valorizzazione della manifestazione. “Garantire mobilità significa garantire accessibilità, sicurezza e rispetto per una tradizione che rappresenta l’anima della nostra città. L’Amministrazione intervenga con urgenza per evitare disagi e offrire un servizio adeguato all’importanza dell’evento”.