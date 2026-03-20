Rinnovato a Erice il comodato d’uso del veicolo per il supporto alle persone con sclerosi multipla

È stato consegnato ieri mattina, a Piazza Pertini, il nuovo veicolo destinato al progetto “Mobilità garantita”, promosso dal Comune di Erice in collaborazione con l’AISM – Sezione provinciale di Trapani e con P.M.G. Italia S.p.A. Il mezzo, un Fiat Doblò concesso in comodato d’uso gratuito e dotato di pedana elettrica per il trasporto assistito, consentirà di proseguire e potenziare i servizi di accompagnamento rivolti alle persone con difficoltà negli spostamenti. Grazie a questo veicolo i volontari dell’associazione potranno assicurare spostamenti legati a visite mediche, terapie, pratiche amministrative e momenti di vita sociale, contribuendo in modo concreto a ridurre difficoltà e isolamento. Nel corso della cerimonia si è svolto il taglio del nastro e sono stati consegnati gli attestati di ringraziamento alle aziende che hanno sostenuto il progetto, permettendo il rinnovo del servizio.

«Questo mezzo – ha dichiarato la sindaca, Daniela Toscano – rappresenta una risposta concreta a esigenze che spesso restano silenziose ma che incidono profondamente nella vita quotidiana di tante persone. Garantire la possibilità di muoversi, raggiungere una visita medica, un ufficio pubblico o semplicemente mantenere relazioni sociali significa difendere diritti fondamentali e qualità della vita. Come amministrazione abbiamo scelto di investire con determinazione nel rafforzamento dei servizi sociali perché riteniamo che la misura di una comunità si colga proprio dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. La collaborazione con l’AISM, con P.M.G. Italia e con gli sponsor dimostra che quando si costruisce una rete solida attorno a obiettivi condivisi si riescono a ottenere risultati utili e duraturi per il territorio».

Sulla stessa linea l’assessora con delega ai Servizi sociali, Carmela Daidone – che ha sottolineato come “… il progetto “Mobilità garantita” non sia soltanto un servizio di trasporto, ma un intervento che sostiene concretamente l’autonomia personale e alleggerisce il carico quotidiano delle famiglie. Disporre di un veicolo adeguatamente attrezzato permette ai volontari di programmare meglio le attività, ampliare il numero degli accompagnamenti e intervenire con maggiore tempestività nelle situazioni di bisogno. È un passo in avanti significativo nel percorso di rafforzamento della rete territoriale dei servizi, che stiamo portando avanti con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e vicine ai cittadini le opportunità di assistenza e supporto»”. L’amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento all’AISM – Sezione provinciale di Trapani, a P.M.G. Italia S.p.A. e agli sponsor per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel sostenere un servizio così importante.