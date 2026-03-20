Emozione Danza di Marsala trionfa al Campionato Regionale Fidesm 2026

Lo scorso 14 e 15 marzo si sono tenuti al Palazzetto dello Sport di Milazzo i Campionati regionali Fidesm 2026 di Danza Sportiva. La scuola di ballo marsalese Emozione Danza dei Maestri Giovanni Paladino e Giovanna Panicola si è resa protagonista con i loro atleti, ottenendo ben 11 medaglie d’oro e altri importanti piazzamenti. Un riconoscimento particolare va agli atleti Chiara Giacalone, Daniela Zichittella, Valeria Godino, Erika Genna e Marta Ferrara che si sono laureate Campionesse regionali nella disciplina Latin Style Solo e Latin Style Duo Sincronizzato; un importante finale è stata ottenuta dalle atlete Lucrezia Rallo e Luna Di Giovanni. Infine, protagonisti di questo Campionato sono stati anche i Gruppi Under 15 e il Gruppo Open della scuola Emozione Danza, che hanno conquistato il titolo di Campioni regionali nelle discipline Freestyle Sincronizzato, Freestyle Coreografico e Freestyle Show.