Collegamenti marittimi con le isole minori: “Servono interventi concreti e immediati”

I disservizi nei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia non sono più episodi isolati, ma una realtà ricorrente che penalizza quotidianamente cittadini, pendolari e turisti. A denunciare la situazione è la deputata regionale trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, che ha chiesto un’audizione urgente in IV Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana. “Non siamo più davanti a episodi isolati o a semplici inefficienze temporanee. I disservizi nei collegamenti con le isole minori si ripetono da troppo tempo e, nell’indifferenza del governo Schifani, stanno diventando la normalità”, afferma Ciminnisi, richiamando l’attenzione sulle condizioni critiche delle linee marittime che collegano le Egadi e Pantelleria alla terraferma.

La deputata ricorda come, nonostante l’approvazione di una sua risoluzione più di un anno fa, che impegnava il governo regionale a interventi straordinari sui porti delle isole, poco o nulla sia stato fatto. “Isolani, pendolari e turisti continuano a subire disservizi — sottolinea Ciminnisi —. Senza contare che non è stata rifinanziata la mia norma sulla gratuità dei trasporti per i dipendenti pubblici che garantiscono servizi essenziali sulle isole. I cittadini vivono una condizione inaccettabile per chi ogni giorno deve spostarsi per motivi di salute, studio o lavoro”. Secondo la deputata del M5S, è necessario un cambio di passo immediato da parte della Regione Siciliana. “Il governo regionale continua a inseguire le emergenze senza risolvere un problema che si ripresenta puntualmente, penalizzando sempre gli stessi territori — osserva Ciminnisi —. In Commissione verificheremo se il servizio reso corrisponde davvero agli obblighi di continuità territoriale e come vengono effettivamente spese le risorse pubbliche”.

L’audizione in Commissione si propone quindi di fare chiarezza su una questione che ha ripercussioni concrete sulla vita quotidiana delle comunità isolane e sulla fruibilità dei servizi fondamentali. Per Ciminnisi, interventi strutturali e programmatici sono indispensabili per garantire diritti di mobilità e continuità territoriale a cittadini e lavoratori delle isole minori siciliane.