Carini: “in Consiglio comunale anche per sostenere le problematiche dello Stagnone”. VIDEO

L’avvocato Francesco Carini, è candidato nella lista di Fratelli d’Italia per il rinnovo del consiglio comunale di Marsala a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Perché ha deciso di impegnarsi in prima persona?

“L’ho fatto intanto per la passione per la politica e insieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di puntare ad un impegno diretto e la scelta è caduta sulla mia persona”.

Perché ha scelto Fratelli d’Italia?

“Io sono collaboratore del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che comunque mi ha lasciato libero conoscendo il mio interesse per la politica di candidarmi ovunque lo ritenessi opportuno. Io ho scelto Fratelli d’Italia. E’ il mio punto di riferimento, però posso dire che il mio interesse è trasversale. Io sono vicino ai problemi e alle eventuali soluzioni. Se dovessi essere eletto da qualsiasi parte arrivi una proposta che condivido, la voterò favorevolmente”.

Perché con Giulia Adamo sindaco?

“Io avevo condiviso la candidatura del consigliere Nicola Fici. Poi dopo il suo ritiro il centro destra ha fatto un’altra scelta che io sposo certamente”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Ascoltando semplici cittadini e associazioni e facendo tesoro di quanto apprendo. Sono impegni che cercherò si sostenere qualora dovessi essere eletto. Tra le mie priorità metto certamente lo Stagnone di Marsala. Un luogo meraviglioso che rischia di rimanere compromesso. La scarsa salinità che arriva da una specie ostruzione della parte nord sta facendo modificare la fauna e la flora di un posto incantevole che ci invidiano tutti i turisti che arrivano nella nostra città”.