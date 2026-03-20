Annullato lo spettacolo di Anna Mazzamauro, “Lo Stagnone” torna il 12 aprile all’Impero di Marsala

La 18ª rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala ospitata nella cornice del Teatro Impero, annuncia l’annullamento dello spettacolo domenica 22 marzo alle ore 18 con Anna Mazzamauro per motivi personali dell’attrice. La rassegna riprende il 12 aprile alle ore 18 con“Il ritorno del Bagaglino” è un viaggio tra ricordi, risate ed emozioni che celebra uno dei capitoli più iconici dello spettacolo italiano. Sul palco, la voce potente di Manuela Villa, l’irresistibile comicità di Martufello, il fascino senza tempo di Pamela Prati e l’intensità interpretativa di Valentina Olla. Mentre domenica 19 aprile, sempre ore 18, si terrà “Parlando con le stelle… con la stella Emanuela Aureli”, spettacolo dai mille volti e voci dell’imitatrice più amata. La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone divia dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line su Liveticket.it.