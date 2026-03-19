Vito Reina (M5S): “Rifacimento del servizio idrico al centro del mio impegno per Marsala”. VIDEO

Vito Reina, professore e già funzionario dell’Ufficio delle Entrate, è candidato al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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Reina, perchè ha scelto di impegnarsi alle prossime Amministrative?

“Sono un attivista del Movimento da 15 anni, la mia candidatura nasce dai principi e dai valori che condividiamo con Andreana Patti. Sono e siamo convinti che con la nostra candidata a sindaco il comune di Marsala diventerà una casa di cristallo dove tutti i cittadini potranno partecipare e dare suggerimenti ed essere parte dell’azione amministrative”.

Se lei dovesse essere eletto di che cosa vorrebbe occuparsi in consiglio comunale?

“Intanto di sicurezza. Non è possibile che in ore già pre serali Marsala sia invivibile. La città è deserta perché la gente ha paura ad uscire. Il sistema idrico che va rifatto. E’ possibile che nelle case dei marsalesi arrivi l’acqua spesso soltanto a giorni alterni? Il porto che attende da decenni gli interventi degni di una città come Marsala che è la quinta della Sicilia. Le opere in genere che sono state svolte non appaiono sufficienti per il territorio”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Io vivo in mezzo alla gente e ascolto le loro esigenze e ne faccio proposte per il mio futuro impegno di consigliere comunale. Sono tante le richieste, sintomo che la gente è delusa e aspetta ancora risposte”.