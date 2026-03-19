Giulia Adamo incontra l’Assessore Aricò _ VIDEO

Giulia Adamo, candidata sindaco alle prossime amministrative di Marsala, ha incontrato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Giunta Schifani, Alessandro Aricò, insieme a tutta la squadra del centrodestra unita. Obiettivo? Portare le istanze dei cittadini dritte al governo regionale. Focus sul porto.

La delegazione ha avanzato tre richieste immediate:

Recupero del progetto del nuovo porto : garanzie immediate per un incontro ravvicinato con il progetto e un confronto con gli operatori.

: garanzie immediate per un incontro ravvicinato con il progetto e un confronto con gli operatori. Porto turistico : basta con i 30 cm di pescaggio.

: basta con i 30 cm di pescaggio. Illuminazione del porto.

“Abbiamo portato alla regione le istanze degli operatori e presentato un progetto di intervento straordinario della regione, che la settimana prossima – così Giulia Adamo sull’incontro – sarà in giunta regionale e reso esecutivo per dare un primo supporto a quanti lavorano nell’area portuale. Il gruppo del centro-destra si è riunito intorno ad un programma concreto, questo ritengo sia un segnale importante per i cittadini che saranno pronti a valutare il buon governo da scegliere alle prossime amministrative“.