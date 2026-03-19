Bushido Judo Trapani protagonista all’Hungarian Open Masters di Budapest

Atleti della Bushido Judo Trapani, lo scorso 14 marzo, hanno partecipato al XXVII Hungarian Open Masters Judo Championship, svoltosi a Budapest. Nonostante gli infortuni che hanno coinvolto parte della squadra, la partecipazione all’evento si è rivelata più che soddisfacente, sia per l’impegno dimostrato che per i risultati ottenuti. Francesco D’Aleo ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Giuseppe Caradonna e Fabio Amico si sono aggiudicati la medaglia d’argento. Medaglia di bronzo per Giuseppe Santangelo, mentre Francesco Carpentieri e Serafino Ferlita hanno ottenuto un buon quinto posto.Di grande rilievo anche il contributo del giovanissimo Giulio Santangelo che, per l’occasione, ha lasciato i panni dell’atleta agonista per vestire quelli di coach, distinguendosi per esperienza, maturità e spirito di squadra.