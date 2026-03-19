Baldo Venezia: “La politica è passione, ripristinare a Marsala i consigli di quartiere”. VIDEO

L’imprenditore Baldo Venezia si candida al Consiglio comunale di Marsala nella lista “Sì muove la città” a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

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Venezia, come mai ha deciso di intraprendere questo cammino verso Palazzo VII Aprile?

Ho scelto di candidarmi perchè la politica è sempre stata una mia passione e ritengo che in questo Consiglio comunale bisogna riportare uomini e donne che hanno passione per la politica, per la città e capacità di ascolto.

Ha scelto una lista civica che è diretta espressione della dottoressa Patti. Perchè?

Ho sposato il suo progetto dalla scorsa estate, dal primo colloquio avuto. La mia area di provenienza è il centrodestra ma oggi non mi riconosco più nel centrodestra locale e regionale. Non solo ho sposato il programma della Patti ma ho anche partecipato alle prime riunioni, dove abbiamo parlato di sicurezza, di sociale, di ambiente, del piano rifiuti che la prossima Amministrazione comunale dovrà andare a redigere.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

Ho fatto una promessa agli affetti più cari: di rimanere me stesso, di tenere toni garbati e non scendere a polemiche, oggi sui social si sente di tutto. Ho obiettivi precisi, il primo atto se avrò l’onore e l’onere di diventare consigliere comunale di investire l’emolumento nell’istituzione di una sede fisica, un luogo di incontro, come le vecchie sezioni di una volta, che avvicini le istituzioni, la politica, al cittadino.

Se dovesse approdare a Sala delle Lapidi di cosa vorrebbe occuparsi?

Ripristinare i consigli di quartiere, nell’aiutare l’Amministrazione nell’erogazione dei servizi decentrati.