Trapani: anche quest’anno parte il servizio civile all’Auser

Anche quest’anno, l’Auser, l’associazione di volontariato e di promozione sociale senza fini di lucro, fondata nel 1989 dalla Cgil nazionale e dal sindacato dei pensionati Spi Cgil, rinnova il suo impegno, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, aprendo le porte del progetto “Incontri senza età”, che punta a integrare le nuove energie del territorio nel tessuto sociale dell’associazione.Per candidarsi c’è tempo fino alle 14 del prossimo 8 aprile specificando all’interno del bando nazionale il progetto “Incontri senza età” . Possono presentare domanda i cittadini italiani, comunitari ed extra-UE (regolarmente residenti), che non abbiano ancora compiuto il 29esimo anno di età al momento della candidatura.La procedura è esclusivamente digitale: la domanda va inviata tramite la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per tutti i dettagli e la consultazione del bando integrale, è possibile visitare il portale ufficiale www.scelgoilserviziocivile.gov.it“Il servizio civile universale – dice il presidente provinciale dell’Auser Franco Coppola – non è solo una voce sul curriculum, ma un’esperienza di cittadinanza attiva che cambia la prospettiva sul futuro”. Per 12 mesi, i volontari saranno il cuore pulsante delle attività dell’Auser, lavorando fianco a fianco con la comunità per combattere la solitudine e promuovere la cultura della solidarietà. “Non si tratta di semplice assistenza – dice Coppola – ma di un percorso di crescita che permette di acquisire competenze organizzative e relazionali spendibili nel mercato del lavoro. Oltre al profondo valore umano, il servizio civile offre benefici concreti per la carriera futura. Chi completa il percorso ha, infatti, diritto a una riserva di posti nei concorsi pubblici e al riconoscimento di competenze trasversali sempre più richieste dalle aziende”.