Modena e il responsabile paragonato a un maiale, il coordinatore FdI di Mazara si dimette

Fratelli d’Italia interviene dopo il caso del coordinatore di Mazara del Vallo, Gaspare Costa, per prendere le distanze dall’esponente dopo il post sul caso di Modena in cui un marocchino nato in Italia si è lanciato contro la folla ferendo gravemente alcuni passanti e accoltellando un uomo che lo stava bloccando. Queste le parole di FdI: “Le esternazioni di Gaspare Costa, a mezzo social sulla propria pagina personale Facebook, dalle quali ci dissociamo senza se e senza ma, sono esclusivamente personali e nulla hanno a che fare con il pensiero di nessuno dei militanti del nostro partito. Abbiamo già convocato il direttivo comunale che all’unanimità ha accettato le dimissioni irrevocabili di Gaspare Costa dall’incarico di coordinatore. Il direttivo ha, altresì, individuato, nel vice coordinatore vicario del partito a Mazara del Vallo, Elena Fontana, colei che guiderà il circolo”. Costa quindi si è dimesso, probabilmente anche in accordo col partito.

Screenshot