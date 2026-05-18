Poste Erice: avviso di conclusione delle indagini per ex direttrice ed altri 4 soggetti

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla presunta truffa ai danni di alcuni risparmiatori delle Poste di Erice. La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che precede l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Sono cinque le persone finite sotto indagine. Tra queste figura l’ex direttrice dell’ufficio postale, Antonella Amico, licenziata da Poste Italiane dopo la scoperta dell’ammanco. Coinvolti nell’inchiesta anche Anna Maria Gammicchia, madre dell’ex dirigente, oltre ad Antonella Messina, Salvatore Messina e Giuseppe Cicala.

Lo scorso febbraio i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria avevano portato alla luce un presunto sistema illecito che avrebbe consentito di sottrarre ai clienti somme per centinaia di migliaia di euro. Le Fiamme Gialle avevano inoltre eseguito un sequestro preventivo “per equivalente”, disposto dal Gip, nei confronti dell’ex direttrice ritenuta dagli investigatori la principale responsabile della presunta truffa ai danni di 12 correntisti. Secondo l’accusa, il valore complessivo delle somme sottratte ammonterebbe a circa 800 mila euro. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, tra il 2019 e il 2024 l’ex direttrice avrebbe progressivamente svuotato conti correnti e libretti postali intestati a diversi clienti dell’ufficio postale. L’indagine prese avvio dopo la segnalazione di un titolare di libretto postale che, insospettito da alcuni movimenti anomali, si era rivolto alla Guardia di Finanza per verificare se si trattasse di un semplice errore contabile o di qualcosa di più grave.