Respinto il ricorso del Marsala Calcio contro il Licata, Mister Ignoffo squalificato fino a giugno

Il Giudice Sportivo, dopo avere esaminato i ricorsi presentati dal Marsala e dal 90011 Bagheria e preso atto della memoria difensiva prodotta dal Licata Calcio, con due diverse sentenze ha respinto in entrambi i casi le richieste delle due società confermando i risultati conseguiti sul campo, cioè vittoria del Licata a Marsalala per 1 a 0 e la vittoria casalinga, per 3 a 0 contro la formazione bagherese. Il tutto è scaturito dalla squalifica di una giornata inflitta al portiere Valenti e scontata in occasione della gara casalinga contro il Città di San Vito lo Capo terminata però al 45’ del primo tempo, con il ritiro dei sanvitesi per motivi di ordine pubblico, ma la cui gara non è stata omologata e poi rinviata alla Procura Federale. Il Marsala riteneva che il portiere Valenti, in campo a Capo Boeo, avrebbe dovuto riscontare la pena contro di loro considerato che la partita con il San Vito non era stava validata. Ma il Giudice Sportivo invece ha dato ragione al Licata.

Ma per il Marsala la stangata non finisce qui: il nuovo allenatore, Mister Giovanni Ignoffo, è stato squalificato fino al 30 giugno 2026 per proteste nei confronti dell’arbitro, nonchè per aver assunto nei confronti dello stesso contegno irriguardoso e per aver calciato un pallone in direzione dello stesso colpendolo alle gambe. 200 euro di ammenda alla società per il lancio di petardi e una squalifica di due giornate al portiere Scuffia sempre per comportamenti scorretti nei confronti dei direttori di gara.