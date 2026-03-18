Marsala Gym Lab in medaglia al Campionato Regionale Serie C e D Endas di Erice

Al Pala Cardella di Erice si è disputata la prima prova del Campionato Regionale Serie C e Serie D Endas di ginnastica artistica femminile, organizzato dalla Società Ginnastica Champion di Trapani. Per la Marsala Gym Lab a prendervi parte sono state 50 ginnaste del settore promozionale che suddivise nelle varie categorie, giovani, allieve, ragazze e junior si sono cimentate nei tre attrezzi previsti dal programma: volteggio, trave e corpo libero. Grande soddisfazione per i tecnici Simona Galfano, Bruno Tumbarello, Clara Angi e Marianna Giacalone, che seguono le ginnaste in palestra e con le quali hanno lavorato affinché ognuna si sentisse sicura nell’esprimere al meglio gli esercizi richiesti.

Un rapporto non solo tecnico e professionale ma anche umano, quello instaurato tra le gymlabine e i propri allenatori con i quali condividono non soltanto gli allenamenti ma anche le emozioni che ne derivano. La capacità di motivare con tocco sensibile ogni piccola ginnasta è la linfa vitale che anima lo staff e supportare la mente oltreché il fisico è determinante per crescere atlete forti oltreché vincenti non solo di coppe.Questi i risultati delle due giornate: nella serie D per la categoria Ragazze Alessia Pizzo si piazza in terza posizione mentre nella categoria Junior 1, vince la prova Elena Palermo, seguita in seconda posizione da Giorgia Adamo e in terza da Sofia Mormorio. Nella giornata di domenica, nella serie C, nella categoria Giovani vince la prova Clara Genco, già vincitrice negli anni passati, seguita in terza posizione dalla compagna Cloe Ponzo; nella categoria Ragazze in terza posizione troviamo Rachele Aiello.