Marsala, la cultura al centro del futuro: confronto pubblico tra i candidati sindaco

La cultura come motore di sviluppo e identità del territorio. È questo il cuore dell’incontro pubblico in programma il prossimo 19 aprile alle ore 10, presso il Cinema Golden di Marsala, dove i candidati alla carica di sindaco si confronteranno su idee, visioni e proposte per il comparto culturale della città. L’iniziativa, promossa dal Comitato provinciale F.I.T.P. Trapani, punta a mettere al centro del dibattito pubblico un tema spesso evocato ma non sempre affrontato con concretezza: il ruolo della cultura nello sviluppo economico e sociale del territorio. Un’occasione di dialogo aperto non solo tra i protagonisti della competizione elettorale, ma anche con cittadini e operatori del settore.

A partecipare al confronto saranno i candidati Massimo Grillo, Giulia Adamo, Andreana Patti e Leonardo Curatolo, chiamati a illustrare programmi e strategie per valorizzare il patrimonio culturale marsalese, tra tradizione, turismo e innovazione. Ovviamente sempre che da qui al 19 aprile non ci siano altre sorprese sul fronte dei candidati a sindaco. A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Restivo, che guiderà il dibattito cercando di far emergere punti di convergenza e differenze tra le varie proposte politiche. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e agli operatori culturali, con l’obiettivo di stimolare una partecipazione attiva e consapevole in vista delle prossime elezioni amministrative. In un territorio ricco di storia e bellezza come Marsala, la cultura si conferma così non solo un elemento identitario, ma anche una leva strategica per il futuro.