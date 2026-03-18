Campionati nazionali: la scherma mazarese e campobellese sul podio

Settimana vittoriosa per la scherma mazarese impegnata a Piacenza per la 2ª Prova Nazionale Paralimpica di Fioretto e per i Campionati Italiani a Squadre di Sciabola Maschile Serie A2 e B1. Nella prova paralimpica, Claudio Radicello conferma di essere un talentuoso atleta conquistando un argento nella specialità fioretto con una performance davvero strabiliante. Claudio si ferma, purtroppo, nella finalissima perdendo un match con l’amico William Russo del Club Scherma Palermo. “Claudio è ormai una conferma di eccellenza non solo per la nostra Società ma anche nel panorama italiano paralimpico. Siamo orgoglioso di poter annoverare tra i nostri atleti un ragazzo che è da esempio per tutti per come vive la scherma ma anche lo spirito societario“, afferma il Maestro Pugliese.

Archiviata la trasferta paralimpica, le società Circolo Schermistico Mazarese e Campobello Scherma, iniziavano il loro Campionato Italiano a Squadre rispettivamente di Serie A2, per la prima, e Serie B1 per la seconda. La squadra del Circolo Schermistico Mazarese di Sciabola Maschile composta da Coronetta Gioele, Marchetti Lorenzo e Tranchida Natale, dopo un inizio non proprio entusiasmante sono riusciti a centrare l’obiettivo principale vincendo il match importantissimo contro la Scherma Chiaia con il punteggio di 45/41. Una prestazione solida in un match importante e delicato perché ha permesso alla compagine mazarese di mantenere la serie A2 e allontanare lo spettro retrocessione.

Terminato il Campionato Italiano a Squadre di Serie A2, a scendere in pedana sono stati i cugini del Campobello Scherma con Mangiapane Alessandro, Pugliese Salvatore, Tranchida Vincenzo e Ziino Flavio per il campionato Italiano di serie B1 sempre di Sciabola Maschile. I ragazzi, anche loro allenati dal Maestro Giuseppe Pugliese, hanno stupito tutti con una performance eccezionale, culminata in un podio che garantisce loro la promozione in Serie A2. Il bronzo conquistato è un riconoscimento del duro lavoro e della dedizione mostrati durante tutta la stagione. “Il Campionato di Serie A2 rappresenta una piattaforma cruciale per i giovani talenti e le squadre emergenti nel panorama schermistico italiano. La competizione non solo offre l’opportunità di misurarsi con le migliori squadre del paese, ma funge anche da vetrina per futuri atleti di alto livello” – afferma il Maestro Giuseppe Pugliese – “Tutti i nostri atleti hanno dimostrato un ottimo spirito di squadra e una tecnica affinata – continua il Maestro – elementi che saranno fondamentali nella prossima avventura in una categoria difficile e competitiva come la Serie A2”.

L’obiettivo raggiunto dal Circolo Schermistico Mazarese ed il bronzo del Campobello Scherma sono testimonianze della crescita e dello sviluppo della Sciabola in Sicilia. Entrambi i club hanno dimostrato che con passione, impegno e determinazione, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi. La prossima stagione in Serie A2 promette di essere entusiasmante, con nuove sfide e opportunità per entrambi i team. Con queste prestazioni, la scherma mazarese continua a farsi notare, portando avanti una tradizione di eccellenza e competizione. Sarà interessante vedere come i due club affronteranno le nuove sfide che li attendono nella prossima stagione.