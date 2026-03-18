Antonino Angileri (AVS): “Mi candido per sostenere le tematiche sociali dei marsalesi”

Antonino Angileri infermiere, è candidato al Consiglio comunale nella lista Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Andreana Patti candidata a sindaco di Marsala.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Lei è alla prima esperienza, cosa lo ha spinto a scendere in campo in prima persona?

“La mia sensibilità civica che coltivo da sempre e che mi ha spinto a scendere in campo in prima persona. Oggi mi sento pronto ad affrontare la competizione elettorale”.

Il suo partito sostiene la candidata sindaca Andreana Patti.

“ … e anche questo mi ha convinto. La sua progettualità, e il modo di interfacciarsi con le problematiche della città di Marsala”.

Se lei dovesse essere eletto e quindi approdare al Palazzo VII Aprile in qualità di consigliere, di che cosa vorrebbe occuparsi?

“Io lavoro nella sanità ed è conseguenziale che mi voglia occupare di un settore che già conosco. Ma la mia passione per lo sport mi attira verso le soluzione di quella che è una cultura sportiva che deve essere fondamentale nel territorio. Aggregazione è come un gioco di squadra che a Marsala manca, quindi mi piacerebbe impegnarmi in questa direzione”.

Come si sta attrezzando per la sua campagna elettorale?

“La parte più nobile della politica è fatta di ascolto. Io sento ogni giorno per il mio lavoro tante persone che mi rappresentano le problematiche del loro territorio e di Marsala in generale. Porterò in consiglio oltre che le mie idee, anche quello che mi viene segnalato dalla gente”.