Summit su sicurezza ed eventi: istituzioni e operatori a confronto per “Marsala Aperta 2026”

Sabato 21 marzo, alle ore 9.30, la Sala Conferenze dell’Ente Mostra di Pittura di Marsala ospiterà il summit “Marsala Aperta 2026 – Dialogo oltre la norma: la sicurezza che genera valore”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Marsala Capo Boeo con il patrocinio del Comune di Marsala e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani. L’incontro nasce con l’obiettivo di creare un tavolo di confronto diretto tra istituzioni e operatori del settore – imprese, associazioni, professionisti e organizzatori di eventi – per definire nuovi standard di sicurezza, legalità e accoglienza nelle manifestazioni che si svolgono sul territorio. La giornata vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e tecnici, chiamati a dialogare con chi organizza eventi pubblici per chiarire gli iter autorizzativi e garantire il rispetto delle normative vigenti. L’intento è quello di trasformare la burocrazia in uno strumento di supporto allo sviluppo turistico e culturale della città.

Il programma dei lavori sarà articolato in quattro pilastri strategici. Il primo riguarderà governance e procedure SUAP, con gli interventi del sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e del segretario generale del Comune, Andrea Giacalone. Si parlerà poi di gestione degli spazi e vigilanza, con il comandante della Polizia Municipale Giuseppe D’Alessandro e il dirigente dei Vigili del Fuoco Vito Pipitone. Un altro focus sarà dedicato alla tutela della persona e ai piani sanitari, con l’intervento del responsabile della Protezione Civile Antonio G. Parrinello e dei referenti dell’ASP di Trapani. Infine si discuterà di qualità tecnica e responsabilità professionale, con l’ingegnere Vito Agosta, specialista Safety & Security per l’Ordine degli Ingegneri.

“L’obiettivo del summit – spiegano dalla segreteria organizzativa della Pro Loco Marsala Capo Boeo – è elevare il livello di professionalità della nostra città, superando la logica del semplice adempimento burocratico per arrivare a un modello di accoglienza in cui la sicurezza diventi un valore aggiunto per l’intero sistema economico e turistico locale”. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il portale dedicato. L’incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming per consentire la partecipazione di tutti gli operatori del territorio interessati.