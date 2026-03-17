“Officina dei Talenti” prosegue a Erice: studenti e territorio a confronto

L’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Erice, plesso “Baden Powell”, ha ospitato l’incontro territoriale nell’ambito del progetto “Officina dei Talenti”. Alla giornata hanno partecipato la sindaca Daniela Toscano, l’assessore alle Politiche sociali Carmela Daidone, insieme a insegnanti, educatori e alunni.

L’iniziativa ha offerto un momento di dialogo tra amministrazione comunale, scuola, team di progetto, con l’obiettivo di rafforzare la rete educativa locale attraverso percorsi di apprendimento non formale che valorizzano capacità e potenzialità dei minori coinvolti. Il progetto è finalizzato a contrastare la povertà educativa del territorio.

Gli alunni hanno posto domande e manifestato interesse, dimostrando l’efficacia di un approccio che mette al centro i ragazzi e il loro protagonismo attivo. “Officina dei Talenti” è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3) ed è coordinato dall’Associazione AlPlurale. Coinvolge una rete di partner composta da Legambiente, La Fenice Sociale, l’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di Custonaci e San Vito Lo Capo, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco e i Comuni di Erice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi.