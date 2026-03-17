Marsala: il CIF dona un pranzo pasquale alla Mensa Fraterna in prossimità della Santa Pasqua

Un pranzo speciale per gli ospiti della Mensa Fraterna “Giorgio la Pira” di Marsala prossimità della Santa Pasqua. L’iniziativa è del Centro Italiano Femminile (C.I.F.), che in tal modo ha voluto rinnovare il proprio impegno concreto verso il territorio.

L’iniziativa, ispirata ai valori di solidarietà e condivisione che caratterizzano questa ricorrenza, ha rappresentato un momento significativo di vicinanza alle persone più fragili della comunità. L’impegno delle volontarie del CIF, infatti, è stato quello di contribuire a creare un clima di accoglienza e calore umano per gli ospiti.

L’idea del pranzo pasquale, per il CIF, “non nasce soltanto un gesto di assistenza materiale, ma anche un’occasione per condividere sorrisi, ascolto e relazioni, elementi fondamentali per restituire dignità e speranza a chi vive situazioni di difficoltà”.

“Per le volontarie del Centro Italiano femminile la Pasqua rappresenta il momento della rinascita e della solidarietà e la si è voluta vivere accanto a chi ha più bisogno, offrendo non solo un pasto, ma anche un segno di attenzione e comunità”.

La collaborazione con la Mensa Fraterna “Giorgio La Pira”di Marsala, conferma l’importanza del lavoro sinergico tra associazioni e realtà del territorio, che ogni giorno operano silenziosamente per sostenere le persone in condizioni di disagio. Un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia come la solidarietà possa tradursi in azioni concrete, soprattutto nei momenti più simbolici dell’anno.