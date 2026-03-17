Marsala ha una nuova via: Corso Piersanti Mattarella, Presidente della Regione e vittima di mafia

Marsala ha una nuova via. Su proposta della Commissione Toponomastica e conseguente autorizzazione della Prefettura di Trapani, l’Amministrazione comunale intitolerà un’area pubblica a “Piersanti Mattarella”. L’area di circolazione da intitolare è sulla via Salemi e, specificatamente, il tratto che dall’incrocio tra le vie N. Bixio e D. Alighieri conduce al successivo incrocio semaforico di contrada Amabilina. La cerimonia di intitolazione “Corso Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana, Vittima della mafia” si terrà il prossimo 20 Marzo – alle ore 11:00 – in via Salemi. La scopertura del toponimo avverrà in prossimità dell’Azienda Caruso&Minini.