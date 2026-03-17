Marsala 2026, Andreana Patti incontra gli elettori di Terrenove-Bambina, confronto su disservizi e proposte

Un incontro partecipato quello che si è svolto in contrada Terrenove-Bambina al Centro Culturale “Il Risveglio” con la candidata alla carica di sindaco di Marsala, Andreana Patti che ha raccontato di essere cresciuta nelle contrade marsalesi, tra Berbarello e Terrenove, dove ha vissuto parte della sua infanzia e delle attività di volontariato con la comunità e con la Chiesa. “Non serve appartenere a un’élite per aspirare a diventare sindaco – ha detto Patti –. Si può venire anche da una contrada. Per questo oggi, con voi, faccio un patto di impegno e responsabilità per il futuro della città”. All’incontro erano presenti anche due figure storiche della politica locale, Luigi Sciacca, sindaco di Marsala nel 1988, e Antonio Galfano, già segretario generale in diversi comuni della provincia.

Sciacca ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della candidata. “Sono stato definito il primo sindaco di campagna – ha raccontato – e credo che Marsala abbia bisogno di una sindaca come Andreana Patti per voltare pagina”. Sulla stessa linea anche Galfano, che ha sottolineato come la città abbia bisogno di tornare a occuparsi delle questioni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini. Nel corso dell’incontro Patti ha illustrato il metodo che sta caratterizzando la sua campagna elettorale, definito “Cento Progetti per Cento Contrade”. L’idea è quella di spostare il confronto politico dai palchi alle piazze, privilegiando il dialogo diretto con i cittadini e l’ascolto delle esigenze dei quartieri. Secondo Patti la città reale si trova proprio nelle contrade e nelle periferie. “La città vera non è nei salotti – ha spiegato – ma nelle strade dove le persone vivono ogni giorno i problemi del territorio”. Tra i temi affrontati durante l’incontro ci sono stati manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, sicurezza e pulizia urbana. Patti ha evidenziato come molte contrade attendano da anni interventi concreti. Nel dibattito è emerso anche il tema delle opportunità per i giovani e della necessità di rafforzare i servizi alle famiglie. La candidata ha sottolineato che Marsala viene spesso indicata come quinta città della Sicilia per numero di abitanti e tra i territori più estesi dell’isola. Secondo Patti questo dato potrà diventare motivo di orgoglio solo quando anche le periferie torneranno a sentirsi realmente parte del centro della città.