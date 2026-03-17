Gestione asili nido comunali di Sant’Anna e viale Whitaker. Marsala Schola pubblica il bando￼

L’Istituzione “Marsala Schola” ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione negli asili nido comunali operativi in contrada Sant’Anna e viale Whitaker. Entrambi accolgono in totale 74 bambine e bambini – di età compresa tra i 3 e i 36 mesi – suddivisi nelle sezioni lattanti e divezzi. L’affidamento delle gestione è triennale, con ciascun anno educativo della durata di dieci mesi (da lunedì a venerdì ore 8/16; sabato ore 8/13; festività escluse). Il bando di gara è pubblicato sul sito dell’Istituzione https://www.marsalaschola.it/novita/avviso-bando-di-gara-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-gestione-degli-asili-nido-comunale-di-contrada-santanna-e-di-viale-whitaker/. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 27 aprile. Intanto, la Regione Siciliana – Assessorato alla Famiglia, ha disposto l’assegnazione di un contributo complessivo di oltre 170 mila euro a Marsala (sul totale di 109 comuni siciliani) a beneficio degli asili nido di Amabilina e Sappusi. Si tratta di una premialità per entrambi i progetti di gestione svolti nell’anno educativo in corso, certificando così qualità e implementazione del servizio comunale.