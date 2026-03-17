L’Avis Marsala torna operativa nella nuova sede, riprendono le raccolte di sangue

L’Avis di Marsala torna operativa nella nuova sede di Largo Padre Elia 2 (in prossimità della chiesa dell’Itria), con ingresso che si affaccia sul parcheggio di via Ugo Foscolo. Il trasferimento, la sistemazione, l’ottimizzazione e l’adeguamento ai fini sanitari dei locali comunali (ex Ufficio Tecnico) ha richiesto oltre due mesi e si è completato proprio ieri con l’emissione del Decreto Regionale di accreditamento della nuova sede Avis. “Finalmente possiamo riprendere il nostro servizio sociale a pieno ritmo, afferma il presidente Luciano Rosas. Non abbiamo mai smesso di sensibilizzare i cittadini marsalesi ad avvicinarsi alla donazione, anche attraverso ripetuti incontri nelle scuole. Rinnovo i ringraziamenti dell’Avis al Comune di Marsala per la concessione dei locali che inaugureremo ufficialmente il mese prossimo. Per il momento è urgente ricominciare la raccolta di sangue perchè il bisogno è sempre crescente”. E infatti, sanitari, personale e volontari avisini hanno già stilato il calendario-donazioni di marzo: si comincia giovedì 19 e si prosegue domenica 22, giovedì 26 e ancora domenica 29.

Prenotazioni anche online https://avis-comunale-marsala.reservio.com/

Informazioni: segreteria@avismarsala.it – Tel. 0923713567 – WA 3809055109