Il Trapani ottiene solo un pari al Picerno e resta penultimo in classifica

redazione

Il Trapani ottiene solo un pari al Picerno e resta penultimo in classifica

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lunedì 16 Marzo 2026 - 07:26

Dopo una serie pesanti di sconfitte il Trapani non può certo gioire per il pari ottenuto in casa del Picerno. Termina 1-1 lo scontro diretto per la salvezza al “Donato Curcio”. I lucani passano in vantaggio al 12’ con Abreu, autore di un tiro dalla distanza che sorprende Galeotti. Il Trapani trova il pareggio al 44’ con Forte, che devia in rete una conclusione di Winkelmann. Nella ripresa il Picerno sfiora il nuovo vantaggio con Baldassin. Un punto che lascia il Trapani in penultima posizione a 24 punti, mentre il Picerno sale a quota 32.

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