Petroliera russa in fiamme nel Mediterraneo, l’allarme di Europa Verde: “Rischi per ecosistema ed economia”

“L’incendio della Arctic Metagaz al largo delle nostre coste è l’ennesimo schiaffo alla Sicilia. Mentre i governi discutono di rotte commerciali, la nostra isola rischia un disastro ambientale senza precedenti a causa di una ‘carretta del mare’ che mette a rischio intere comunità costiere”. Fabio Giambrone, portavoce regionale di Europa Verde Sicilia, esprime profonda preoccupazione per la situazione della nave russa carica di gas e gasolio in fiamme tra Lampedusa e Malta. “È inaccettabile che inaffidabili navi della flotta russa, possano transitare indisturbate. Non possiamo permettere che i pescatori siciliani paghino il prezzo dei profitti di guerra e della negligenza nei controlli internazionali”.

Antonella Ingianni, dirigente nazionale di Europa Verde, sottolinea : “Il Canale di Sicilia è il cuore economico di migliaia di siciliani. Un eventuale sversamento di idrocarburi o un’esplosione provocherebbero danni a lungo termine alla catena alimentare e avrebbero effetti devastanti e irreversibili sulla pesca locale. La possibile contaminazione delle aree di ripopolamento distruggerebbe il valore commerciale del pescato siciliano, mettendo in ginocchio intere marinerie“. La dirigente di Europa Verde aggiunge: “La Sicilia non può essere il bersaglio dei rischi legati ai combustibili fossili. La protezione del nostro mare e del lavoro dei nostri pescatori è una priorità assoluta. Siamo pronti a mobilitarci per impedire che il nostro patrimonio ambientale e la nostra economia diventino l’ennesima vittima di un modello di sviluppo basato sullo sfruttamento intensivo e insostenibile delle risorse naturali, a scapito degli ecosistemi e delle comunità locali”.

Europa verde Sicilia intende sollecitare – attraverso i parlamentari di alleanza Verdi e Sinistra – l’interdizione del transito nel Canale di Sicilia per le imbarcazioni che non rispettano i più alti standard di sicurezza ambientale.