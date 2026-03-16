Nuova Pallacanestro Marsala conquista l’overtime e batte Gravina

Epica rimonta della Nuova Pallacanestro Marsala contro lo Sport Club Gravina nel match decisivo della poule salvezza di Serie C, disputato ieri al Palamedipower. Con un overtime conquistato grazie a due falli su tiri da tre punti e una maggiore energia, la NPM si aggiudica una vittoria cruciale.

La NPM ha offerto forse la miglior partenza stagionale nel primo quarto, con un approccio aggressivo che ha spiazzato Gravina, lucidità e continuità nel primo tempo. Al terzo quarto, però, un atteggiamento negativo ha fatto pendere la partita verso gli avversari; nel quarto finale, l’intensità difensiva ha permesso recuperi chiave, rubate e canestri determinanti che hanno portato all’overtime.​

Questa vittoria era fondamentale per la NPM, che si avvicina così all’obiettivo del terzo posto e il fattore campo nei playout, ribaltando il verdetto dell’andata contro una Gravina leader del girone.​

Andrea Anteri, assistant coach della NPM: “Volevamo questo tipo di prestazione. Sapevamo che per provare a battere Gravina dovevamo iniziare noi e bene e ci siamo riusciti. Adesso pensiamo subito alla prossima che sarà tosta a Siracusa però contiamo di partire bene col lavoro settimanale, spinti dall’energia che ci dà questa vittoria”. (ph. Giuseppe Montalbano)