A Paceco torna l’ambulanza dopo la richiesta del consigliere Ricciardi: “Servizio essenziale”

Dopo giorni di solleciti formali e l’invio di diverse Pec al servizio 118 di Palermo e all’Assessorato regionale alla Sanità, e dopo essere intervenuto con una nota ufficiale, il consigliere comunale di Paceco Salvatore Ricciardi, fa sapere che alla cittadinanza è stata nuovamente assegnata un’ambulanza al territorio di Paceco: “Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie a un’azione decisa e concreta per difendere un servizio essenziale che non può e non deve essere sottratto alla nostra comunità. La presenza di un’ambulanza sul territorio non è un privilegio, ma un diritto fondamentale dei cittadini. Il ripristino del mezzo di emergenza restituisce sicurezza alla popolazione e dignità a un territorio che merita rispetto e attenzione da parte delle istituzioni”.

Ricciardi continua: “Ringrazio il servizio 118 di Palermo e l’Assessore regionale alla Sanità per aver accolto la richiesta e per aver dato una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio. Continueremo a vigilare e a far sentire la nostra voce ogni volta che sarà necessario per difendere i servizi e i diritti della comunità di Paceco”.