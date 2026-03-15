Paceco senza ambulanza: “Serve una soluzione per la salute dei cittadini”

A Paceco continua a tenere banco la questione dell’assenza di un’ambulanza operativa presso il presidio medico. A sollevare nuovamente il tema è il consigliere comunale Salvatore Ricciardi, che nelle ultime ore ha ricevuto una risposta ufficiale dall’ASP di Trapani. Nella comunicazione ricevuta, l’Azienda sanitaria provinciale avrebbe chiarito che la problematica segnalata non rientrerebbe nelle proprie competenze. Una risposta che, secondo il consigliere, non risolve però il nodo principale per i cittadini del territorio. “Questa mattina ho ricevuto una risposta dall’ASP di Trapani nella quale mi viene comunicato che la questione non sarebbe di loro competenza – afferma Ricciardi –. Prendo atto della risposta, ma il problema per i cittadini di Paceco rimane: il nostro territorio continua ad essere privo di ambulanza operativa presso il presidio medico”.

Il consigliere sottolinea come la mancanza di un mezzo di soccorso rappresenti un problema serio per la sicurezza e la tutela della salute pubblica, soprattutto in caso di emergenze sanitarie. “Per questo motivo non mi fermo qui – prosegue –. Continuerò a chiedere risposte agli enti competenti affinché venga ripristinato al più presto un servizio essenziale per la sicurezza e la salute della nostra comunità”. Ricciardi annuncia inoltre ulteriori iniziative istituzionali nel caso in cui la situazione non dovesse sbloccarsi a breve. “Se nei prossimi giorni non arriveranno soluzioni concrete – aggiunge – richiederò un incontro ufficiale con il Prefetto di Trapani per affrontare questa grave situazione. La salute dei cittadini non può essere scaricata su questioni di competenze”. Il consigliere conclude assicurando che continuerà a seguire la vicenda. “Continuerò a monitorare la situazione e a tenere aggiornati i cittadini. A breve partirà un’altra lettera per chiedere chiarimenti e soluzioni”.