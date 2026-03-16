Il Movimento 5 Stelle di Campobello vuole costituire una “coalizione progressista di sinistra”

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Campobello di Mazara ha intenzione di costituire una coalizione progressista e di sinistra invitando i cittadini a confrontarsi. “Non è un progetto chiuso, ma è un motore acceso a disposizione di chiunque non si riconosca nelle attuali logiche di gestione del potere per dare alla città l’alternativa che merita” affermano gli attivisti. Si fa appello alla responsabilità di tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco con proposte ed idee utili alla cittadinanza e al futuro del territorio soprattutto in vista delle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio che vedono anche Campobello recarsi alle urne. “Stiamo definendo i punti cardine di un programma che punti su sviluppo sostenibile e decoro urbano per una città più vivibile, efficienza dei servizi a tutela di ogni cittadino, partecipazione attiva, rimettendo i giovani al centro delle scelte comuni. Siamo in MoVimento e chi ha a cuore il futuro di Campobello, si unisca a noi ora” concludono i pentastellati.