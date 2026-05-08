“Marsala si illumina”, il 9 maggio l’accensione delle cupole della città

Un gesto simbolico, ma anche un segnale di rinascita e valorizzazione della città. Sabato 9 maggio, alle ore 20.30, il cuore del centro storico sarà protagonista dell’evento “Marsala si illumina”, iniziativa dedicata alla riaccensione delle cupole delle chiese del centro cittadino, rimaste per anni al buio. L’appuntamento si svolgerà tra Piazza Mameli, Piazza della Repubblica e via Cammareri Scurti, in un’atmosfera pensata per coinvolgere cittadini e turisti attraverso un momento pubblico e condiviso fatto di musica, silenzio, oscurità e luce. Le tre cupole, infatti, si accenderanno una dopo l’altra accompagnate da un sottofondo musicale, trasformando il centro storico in uno scenario suggestivo e carico di significato.

L’iniziativa nasce da una visione condivisa sviluppata da Sara Toldo insieme a soggetti privati, con la disponibilità dell’Amministrazione comunale. Un progetto che punta non soltanto a restituire luce a monumenti simbolo della città, ma anche a rilanciare l’immagine di Marsala come luogo di bellezza, storia e accoglienza. “Non si tratta semplicemente di accendere delle luci – spiegano gli organizzatori – ma di un gesto, di una direzione. Marsala sceglie di tornare visibile”. Un messaggio che vuole sottolineare come la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico rappresenti un passo importante per il futuro della città. Le cupole del centro storico, rimaste nell’ombra per lungo tempo, torneranno così a essere protagoniste dello skyline marsalese. “La bellezza non si nasconde, la storia non si lascia nell’ombra”, è il concetto che accompagna l’evento, pensato come un momento collettivo di partecipazione e appartenenza.