Elezioni Marsala, scende in campo… Giovanna La Parucchiera. VIDEO

“Scanzatevi: scendo in campo anch’io”. Lo dice Giovanna La Parrucchiera, che in un video sui social ironizza sul candidato tipo di queste elezioni comunali di Marsala. Il noto personaggio elenca anche gli argomenti che tratta in questo primo “spot” elettorale: “Esperiense personali, mi apro alla città, conoscenze di paesi di fuori, salsiccia di Santa Ninfa, amore della natura e/o uccelli in mano, fonti europei con un clic, salutare persone nella strada, lacuna dello Stagnone, kite self, fiscion il Commissario La Bacara, uccelli che volano, turismo di crociera, buttare fango a Trapani“. Insomma, un paio di risate per non prendersi troppo sul serio.
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