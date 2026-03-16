La Marsala Volley perde in casa contro Offanengo

In un PalaSanCarlo gremito, la Trasporti Bressan Offanengo riesce nell’impresa di espugnare il fortino della Marsala Volley, imponendosi per 1-3 (20/25, 26/24, 17/25, 22/25). Si tratta dell’unica sconfitta interna subita finora dal Marsala in questa Pool Salvezza, un risultato che rimescola le carte in zona podio. Il match era stato presentato come uno spartiacque per la classifica e le attese non sono state tradite. Senza una pedina fondamentale come Jessica Kosonen, la cui assenza ha pesato inevitabilmente sull’economia di gioco e sugli equilibri tattici, Marsala ha dovuto rincorrere per gran parte della gara.

Dopo un primo set a favore delle ospiti, le lilybetane hanno reagito con immenso orgoglio nel secondo parziale, strappandolo ai vantaggi (26/24) grazie ad una prova di grande generosità di Beatrice Pozzoni, vera trascinatrice e anima dell’attacco azzurro. Tuttavia, la maggiore freschezza ed organizzazione delle cremonesi è emersa nei parziali successivi. Guidate da una Sara Bellìa in stato di grazia, meritatamente eletta MVP del match, le ragazze di Coach Barbieri hanno mantenuto il controllo del gioco, chiudendo i conti in un quarto set combattuto ma che ha premiato le ospiti.

Resta il rammarico per aver visto cadere l’imbattibilità casalinga proprio in uno scontro diretto così sentito. Sino a oggi, il PalaSanCarlo era stato il motore trainante della scalata azzurra, il luogo dove capitan Caserta e compagne avevano costruito la loro terza posizione. Nonostante la sconfitta, il pubblico marsalese ha sostenuto la squadra fino all’ultimo pallone riconoscendo l’impegno profuso nonostante la sconfitta.

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte, esperta e ben organizzata in campo dichiara nel post partita Coach Lino Giangrossi. Noi siamo arrivati alla gara dovendo rinunciare ad una giocatrice molto importante e, nonostante l’impegno e gli sforzi delle ragazze, nei momenti chiave ci sono mancati un po’ di energia e lucidità per portare punti a casa. Adesso torniamo subito in palestra con l’obiettivo di ritrovare gioco e serenità per le ultime 3 partite”. Il percorso verso la permanenza in Serie A2 Tigotà entra ora nella sua fase più calda. Con tre partite ancora da disputare, la Sigel Seap Marsala Volley dovrà far tesoro di questo stop casalingo per ritrovare quella “cattiveria agonistica” e quella fluidità che l’hanno resa la rivelazione di questa seconda fase. La salvezza resta l’obiettivo primario e, per raggiungerlo, serviranno altre prestazioni di altissimo livello, a partire dalla prossima sfida.