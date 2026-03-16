Curatolo: “Ai candidati sindaco di Marsala invito ad un confronto aperto sui problemi della città”

Il candidato sindaco di Marsala Leonardo Curatolo fa un appello ai suoi ‘colleghi’ in vista delle elezioni Amministrative per aprire un dialogo sui temi che riguardano il futuro della città. “In vista delle prossime elezioni desidero rivolgere un invito ai candidati sindaco di Marsala: apriamo un confronto serio e pubblico su alcune questioni fondamentali che riguardano non solo la nostra comunità, ma anche il contesto internazionale in cui viviamo. Le crisi che attraversano il mondo, dalla drammatica situazione in Palestina alle tensioni in Iran, ci ricordano quanto siano urgenti temi come la pace, i diritti umani e la tutela dei più deboli. Non possiamo restare indifferenti davanti alle tragedie che colpiscono migliaia di bambini, spesso vittime di sfruttamento, schiavitù e violenze indicibili. Allo stesso tempo è necessario riportare l’attenzione su alcune questioni cruciali per il nostro territorio. Il futuro della viticoltura marsalese, patrimonio economico e culturale della nostra terra, merita una visione chiara e strategie di sviluppo concrete. In questo quadro diventa importante anche discutere del progetto di un campus universitario dedicato all’enologia presso il podere Badia, che potrebbe rappresentare un’opportunità straordinaria per la formazione, la ricerca e l’innovazione legate al mondo del vino”.

Accanto alla formazione, è necessario affrontare il tema della fuga dei giovani talenti. Curatolo afferma: “Marsala e l’intero territorio devono interrogarsi su quali politiche mettere in campo per favorire il ritorno a casa dei nostri ragazzi creando condizioni professionali, culturali e imprenditoriali che permettano ai nostri giovani di scegliere di tornare e investire qui le proprie competenze. Non possiamo poi ignorare alcune criticità storiche della città. Per quale motivo il porto di Marsala, dopo oltre cinquant’anni, non ha ancora ricevuto l’attenzione e gli investimenti che merita? E quali interventi concreti si intendono mettere in campo per migliorare la situazione dell’ospedale di Marsala, che da tempo evidenzia carenze strutturali e organizzative? Un ulteriore tema che merita attenzione riguarda la presenza degli F35 nell’area di Birgi. È necessario aprire un confronto trasparente sugli impatti che queste scelte possono avere sul territorio, sull’ambiente, sulla sicurezza e sul futuro sviluppo dell’area“. Tra i temi che riguardano la qualità della vita della comunità rientra anche l’attenzione verso gli animali e le strutture dedicate alla loro tutela: “Marsala ha bisogno di un confronto serio e responsabile su queste sfide, locali e globali. Invito quindi i candidati a farsi portavoce di questi temi, a proporre idee e soluzioni concrete e a contribuire a costruire una città sempre più consapevole, solidale e attenta al proprio futuro. È il momento di ascoltare, discutere e agire. Marsala merita un dibattito pubblico all’altezza delle sfide che l’attendono”.