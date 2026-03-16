Calcio Femminile: la Virtus Marsala subisce il poker dal Catania Women

Termina 0-4 la 6ª Giornata in Ritorno di Campionato Serie C Femminile Nazionale tra Virtus Femminile Marsala e Catania FC Women, gara vinta dalle etnee con i gol di Liselle Palts, Kristina Teern, Lara Vacchino e Flavia Sgambato su rigore. La coach Valeria Anteri nel post partita ha affermato: “Certamente non sono queste le partite dove ci aspettiamo di fare il risultato anche se devo dire che ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto. Purtroppo non siamo probabilmente ancora pronti per poter fare una gara contro una corazzata simile. Un Catania assolutamente migliorato, rispetto a quello che avevamo trovato all’andata, con l’inserimento di alcuni innesti veramente validi. Diciamo che ce l’aspettavamo e sicuramente sulla carta non era questa la partita dove dovevamo fare il risultato, ci interessava provare la nostra forma e il nostro stato fisico e non è andata assolutamente male. Anzi devo dire che per un buon 60 minuti non si è tanto notata la differenza, infatti siamo riusciti anche ad arrivare a fare delle azioni offensive. Il primo gol è stata un’incomprensione difensiva e ci può stare, dopo che prendi il secondo purtroppo per una piccola imperfezione del campo, ma ripeto già si vedeva il Catania che nel secondo tempo ha iniziato molto più forte del primo e quindi c’erano state delle avvisaglie. Niente da dire poi sul terzo e il quarto su un rigore un po’ dubbio, non c’era la necessità però può capitare, in un certo punto non cambiava la situazione. C’è da lavorare sicuro, c’è un campionato aperto sicuro, soprattutto in zona retrocessione. La settimana prossima abbiamo una partita molto importante con uno scontro diretto fuori casa con il Cosenza dove comunque ci giocheremo il tutto per tutto. Spero che di qualcosina che sia stata sbagliata oggi non si ripeta in futuro e lavoreremo con molta tranquillità e con molta coscienza in settimana. Meglio la fase offensiva rispetto alle settimane scorse, adesso manca il gol, se non si mette la palla dentro non si può sperare di subire sempre senza farlo. Torneremo in campo per fare bene e le ultime gare saranno decisive per la salvezza finale, ho ancora fiducia nelle mie ragazze soprattutto dopo i primi 60 minuti di oggi dove la differenza l’ha fatta soltanto il goal”.