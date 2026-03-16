A Buseto Palizzolo presentato il libro di Nino Barone “Dai Misteri a Santu Patri”

Domenica, presso la Biblioteca Comunale di Buseto Palizzolo, è stato presentato il libro di Nino Barone dal titolo “Dai Misteri a Santu Patri – Viaggio nelle emozioni e nelle trasformazioni di un rito”. L’iniziativa ha aperto ufficialmente l’edizione 2026 della rassegna culturale “Pomeriggi in Biblioteca”, un ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla valorizzazione della cultura del territorio. L’evento è stato promosso dalla Confraternita del SS. Crocifisso, rappresentata dalla presidente Antonella Minaudo, dall’Associazione Jò, guidata dalla presidente Rosa Magro e dall’impegno dell’amico Alberto Criscenti, che hanno fortemente voluto questo momento di approfondimento culturale. A moderare l’incontro è stato Pasquale Gianno, che ha guidato il dialogo con l’autore tra le pagine del volume, un lavoro che racconta le emozioni, i cambiamenti e il valore identitario dei riti della Settimana Santa trapanese, patrimonio di fede e tradizione profondamente radicato nella storia della comunità.

Nel corso della manifestazione è stato proiettato anche un intervento video dello scrittore e cultore delle tradizioni religiose nissene Francesco Daniele Miceli, che ha offerto una riflessione approfondita sul valore culturale e spirituale dell’opera. Ad arricchire ulteriormente l’incontro è stato il momento musicale curato dal cantautore Antonio Papa, che con la sua voce e le sue composizioni ha contribuito a creare un’atmosfera intensa e suggestiva. La presentazione ha registrato una buona partecipazione di pubblico, attento e interessato, a testimonianza di quanto i riti della Settimana Santa continuino a rappresentare un elemento fondamentale dell’identità culturale e religiosa del territorio trapanese. Il volume “Dai Misteri a Santu Patri” si propone come un viaggio tra memoria, emozioni e trasformazioni di una tradizione secolare che continua a vivere nel cuore delle comunità.