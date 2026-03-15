Rinascita Campobellese: “Troppo degrado in diverse strade cittadine”

Rinascita Campobellese, ha scelto da settimane il suo candidato sindaco, ovvero Daniele Mangiaracina, e richiama l’attenzione sull’attuale stato di degrado in cui versano numerose strade del territorio comunale di Campobello. In diverse zone della città si registrano buche, avvallamenti e tratti di carreggiata dissestati che rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, oltre a causare disagi quotidiani alla circolazione. “Particolare preoccupazione riguarda gli interventi di scavo effettuati negli ultimi mesi da diverse imprese per la posa della fibra ottica destinata al potenziamento della rete Internet. Pur riconoscendo l’importanza strategica di tali infrastrutture per lo sviluppo tecnologico e digitale del territorio, si rileva come in molti casi i ripristini del manto stradale successivi agli scavi risultino eseguiti in modo approssimativo e non pienamente conforme agli standard tecnici previsti”, fanno sapere dal movimento.

Questa situazione contribuisce ad aggravare le già evidenti criticità della viabilità urbana, aumentando i disagi per i cittadini e generando ulteriori rischi per la sicurezza stradale. Rinascita Campobellese e il candidato sindaco Mangiaracina chiedono pertanto che vengano avviate verifiche puntuali sui lavori effettuati e di intervenire con determinazione affinché, nei casi in cui i ripristini non risultino adeguati, venga imposto alle imprese responsabili il rifacimento degli interventi secondo le normative vigenti: “La sicurezza delle strade, il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini devono tornare ad essere una priorità per Campobello”.