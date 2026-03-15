Cedimento della parete rocciosa antistante il porto di Castellammare del Golfo: chiusa la strada di accesso





«Il distacco si è verificato in un’area in cui in passato erano già stati effettuati interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Necessaria, in via precauzionale, la chiusura temporanea della viabilità nella zona del porto interessata».

Lo ha reso noto il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto che ha reso noto che è stata disposta la chiusura della strada di accesso al porto di Castellammare del Golfo a seguito del cedimento di una consistente porzione della parete rocciosa sovrastante la carreggiata.

A causa del distacco di un masso «verificatosi in un’area in cui in passato erano già stati effettuati interventi di riduzione del rischio idrogeologico, si è resa necessaria, in via precauzionale, la chiusura temporanea della viabilità nella zona del porto interessata».

Che cosa è accaduto nella città del Golfo?



Il masso distaccatosi ha invaso parte della sede stradale e, per questo motivo, nella mattinata odierna, si è resa necessaria l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato.

«Stiamo monitorando costantemente lo stato dei luoghi e abbiamo già segnalato il cedimento agli organi competenti – afferma ancora il sindaco Giuseppe Fausto-. In questa fase la priorità assoluta è garantire la sicurezza dei cittadini. I tecnici sono già al lavoro per effettuare i controlli e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Invitiamo tutti a rispettare la segnaletica e le disposizioni presenti sul posto, ringraziando i cittadini per la collaborazione».

