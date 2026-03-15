L’Automondo Virtus Trapani s’impone sull’Olympia Comiso per 69 a 62

Importante vittoria in casa per l’Automondo Virtus Trapani, che nello scontro diretto con l’Olympia Comiso si impone 69-62 al termine di una gara tiratissima. Un successo pesante, che avvicina i trapanesi alla qualificazione ai play-off e vale il momentaneo quarto posto in classifica. L’avvio è tutto di marca ospite. Comiso gioca con grande energia e tocca anche la doppia cifra di vantaggio. Dopo l’intervallo però cambia tutto. Il terzo quarto diventa la chiave del match. La Virtus alza l’intensità, rimonta con pazienza e sorpassa gli avversari, gestendo poi il finale con lucidità. Nonostante l’infortunio di Lorenzo Genovese, gli uomini di coach Valerio Napoli leggono bene le situazioni su entrambi i lati del campo, respingendo i tentativi di rientro di Comiso, che aveva vinto tutte le quattro gare disputate prima della sconfitta a tavolino con la Dierre Reggio Calabria, sanzionata con il medesimo provvedimento. Una vittoria di squadra, arrivata in un momento cruciale della stagione.

Nel Primo Quarto Comiso parte forte, trascinata da Mentonelli, Tartaglia e Ouro Bagna, che firmano il primo allungo sul 5-10 (3’). Miculis prova a scuotere i trapanesi, ma la fisicità di Tartaglia e Turner continua a creare problemi alla difesa gialloblù (9-18 al 6’). I punti di Miculis e Iurato chiudono la frazione sull’11-20. Nel Secondo Quarto Salafia e Ouro Bagna mantengono alto l’impatto degli ospiti, ma la Virtus Trapani trova energia dalla panchina con Costadura e Lorenzo Genovese, accorciando sul 19-24 (15’). La maggiore stazza di Comiso continua però a pesare, e nonostante le giocate di Costadura e Gentile, gli ospiti allungano nel finale grazie ai 5 punti consecutivi di Ouro Bagna per il 25-35. Nel Terzo Quarto dopo l’intervallo l’Automondo Virtus Trapani gioca il miglior quarto della stagione. Difesa intensa e attacco preciso. La rimonta prende forma e la tripla di Svoboda vale il 41-41 (24’), mentre i liberi di Miculis completano il sorpasso sul 43-41 (26’). Il momento positivo prosegue con i fratelli Francesco e Lorenzo Genovese, che firmano il 48-41 (28’). Comiso prova a reagire nel finale, ma Costadura e Frisella chiudono la frazione sul 52-43. Nel Quarto e ultimo Quarto la posta in palio è alta e Ouro Bagna e Iurato provano a ricucire il gap. Trapani perde Lorenzo Genovese per un infortunio alla gamba destra. Le difese prevalgono sugli attacchi e Comiso torna a contatto con la zampata di Iurato per il 55-53 (35’). Gli ospiti passano allora alla zona 2-3, subito punita dalla tripla di Frisella. Mentonelli e Gentile alzano i ritmi offensivi, mentre le triple di Ouro Bagna e Francesco Genovese fissano il 63-58 (38’). La Virtus mantiene lucidità nel finale e chiude il match con i liberi di Miculis e Francesco Genovese, conquistando la vittoria per 69-62.

Coach Valerio Napoli dichiara: “Sapevamo cosa ci aspettava. All’andata Comiso ci aveva inflitto una batosta e affrontavamo la squadra che più ci aveva messo in difficoltà. La voglia di riscatto era tanta e oggi abbiamo dato una grande risposta di squadra. Nel terzo quarto siamo entrati con convinzione. Nonostante i dieci punti di svantaggio sapevamo che era alla nostra portata. Abbiamo alzato l’intensità difensiva, ruotato bene, e siamo riusciti a metterli in difficoltà. Una vittoria importante nella corsa ai primi sei posti della classifica che assicurano i play-off”.