Star Cycling Lab: Felice La Grutta trionfa alla Coppa Carnevale

Domenica da ricordare per la marsalese Star Cycling Lab, protagonista alla storica Coppa Carnevale di Acireale. L’8 marzo 2026 entra nel palmares della squadra grazie alla vittoria di Felice La Grutta, veterano del team, che si è imposto con autorità nella batteria di seconda serie. La Grutta ha gestito la gara con grande esperienza, sferrando l’attacco decisivo nei momenti chiave del circuito acese e tagliando il traguardo a braccia alzate. Un successo che conferma il buon momento di forma dell’atleta e il lavoro svolto dal team marsalese. Archiviata la vittoria, lo Star Cycling Lab guarda già ai prossimi impegni. Il 15 marzo La Grutta sarà a Messina per una prova a cronometro, mentre il resto della squadra Master sarà impegnato a Cinisi, nel palermitano, in una delle classiche del calendario regionale.

E’ atteso anche il debutto stagionale della categoria Allievi, con particolare attenzione su Pietro Bendici, atleta considerato tra i più promettenti del gruppo. Nel frattempo il team sarà impegnato anche fuori dalla Sicilia: il comparto Juniores, guidato da Ninni Stella, parteciperà a Mentana, in provincia di Roma, alla gara nazionale “La Garibaldina”, importante banco di prova per confrontarsi con i migliori atleti della categoria. La stagione è appena iniziata, ma la Star Cycling Lab ha già dimostrato di voler essere protagonista nelle competizioni regionali e nazionali.