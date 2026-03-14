Mazara, grande partecipazione per la “Camminata del Benessere in Silent”

Grande partecipazione a Mazara del Vallo per la “Camminata del Benessere in Silent”, l’iniziativa che si è svolta lo scorso 8 marzo e che ha coinvolto numerosi cittadini in una giornata dedicata al movimento, alla condivisione e alla promozione di uno stile di vita sano. All’evento hanno preso parte persone di tutte le età: famiglie, gruppi di amici e soprattutto molte donne che hanno scelto di trascorrere insieme la giornata internazionale a loro dedicata all’insegna del benessere e dell’attività fisica. Tra musica, sorrisi ed energia positiva si è respirato per tutta la durata dell’iniziativa un clima di entusiasmo che ha reso la manifestazione particolarmente partecipata. La camminata ha attraversato alcuni dei punti più significativi della città, trasformando le strade del centro in un percorso dedicato al movimento e allo stare insieme. Un modo semplice ma efficace per promuovere l’attività fisica come abitudine quotidiana accessibile a tutti.

Tra gli ospiti dell’iniziativa anche il personal trainer e influencer Luca Anzano, la cui presenza ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente. “L’evento – ha spiegato Anzano – è partito da una zona centrale, passando dai punti più importanti, con una passeggiata in alcuni momenti anche abbastanza dinamica e divertente. Momenti adatti a tutte le fasce d’età, sia ragazzi che persone più grandi, perché quello che cerchiamo di fare è rendere il fitness accessibile a tutti”. Un’iniziativa pensata proprio per coinvolgere il maggior numero possibile di persone, senza barriere legate all’età o alla preparazione fisica. “È qualcosa che può andare bene veramente per tutti – ha aggiunto – basta che uno abbia voglia di divertirsi. Girare tutta la città a piedi, passando dalle aree pedonali, con l’idea di unire la giornata della donna a un tema molto importante come la prevenzione e il poter stare in salute”. Per il personal trainer il messaggio principale è quello dell’importanza del movimento quotidiano e di uno stile di vita equilibrato.

“Il primo consiglio è muoversi: non per forza allenarsi in palestra, ma restare attivi, anche semplicemente camminando o facendo un giro in centro. Il secondo è uno stile alimentare sano, evitando gli eccessi. E il terzo pilastro è il divertimento, perché senza divertirsi non si fa nulla e soprattutto non si fa nulla fatta bene”. Durante la giornata si è respirata anche una forte dimensione sociale, con tanti partecipanti che hanno vissuto l’iniziativa come un’occasione per stare insieme e condividere un momento positivo. “Questi eventi – ha sottolineato ancora Anzano – puntano sì al movimento e al benessere, ma anche allo stare insieme. Sono aperti a persone di qualsiasi età, con qualsiasi esperienza di allenamento e caratteristiche fisiche. Basta avere voglia di camminare un po’ e di divertirsi”. Gli organizzatori, soddisfatti della grande adesione registrata, guardano già alla prossima edizione della manifestazione, con l’obiettivo di consolidare un appuntamento che punta a promuovere salute, socialità e qualità della vita attraverso il movimento.